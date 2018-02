Parceria entre Governo do Ceará e CAF destina US$ 124 milhões para a cultura e o turismo

O governador Camilo Santana se reuniu na tarde desta segunda-feira (26), no Palácio da Abolição, com representantes do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e firmou uma parceria para o investimento de US$ 124 milhões de dólares, sendo US$ 100 milhões do banco, e US$ 24 milhões de contrapartida do Estado. As áreas beneficiadas serão a cultura e o turismo.

“O Ceará tem sido o estado com o maior volume de investimentos públicos do Brasil. Isso significa mais escolas, UPAs, estradas, viaturas e benefícios que melhoram a vida dos cearenses. A CAF tem sido uma parceira importante e ampliaremos ainda mais essas ações conjuntas”, destacou o governador Camilo Santana.

O diretor representante da CAF no Brasil, Jaime Holguín, destacou que o encontro foi produtivo e são aguardadas ações de imediato. “Era uma oportunidade para conhecer o governador. Achamos que temos muitas iniciativas para trabalhar. A parceria é muito interessante pois há projetos, programas, que vão melhorar as condições e a qualidade de vidas das pessoas. A reunião foi muito positiva para definirmos os próximos passos e termos resultados a curto prazo”.

O secretário da Cultura, Fabiano Santos Piúba, explicou quais são os projetos prioritários da pasta nessa parceria. “Três projetos são prioridade: a construção do nosso Museu da Imagem e do Som (MIS); da Estação das Artes, na antiga Estação João Felipe, com projeto da Pinacoteca, mercado de artes e gastronomia, em forma conectada e articulada com a Escola de Gastronomia e Hotelaria do Ceará; e o Centro Cultural do Cariri. A reunião foi bastante positiva, o governador deu o comando de como esses recursos se compartilham entre as secretarias e nos foi cobrado celeridade no processo de licitação e início das obras”.

O secretário do Turismo, Arialdo Pinho, disse que a parceria vai permitir a celeridade e projetos que já estão em andamento. “Estamos finalizando contratos pendentes, temos que fazer entregas até 2020, mas estamos fazendo uma força-tarefa para entregar o quanto antes. Também estamos pleiteando uma negociação para um novo Plano de Desenvolvimento do Turismo no Ceará, na ordem de US$ 80 milhões. O governador deu aval e o turismo cearense sai muito feliz dessa reunião”.

