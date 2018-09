Parceria prevê recrutamento para vagas na construção civil

Em reunião nesta sexta-feira (28), a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem) fechou parceria com a construtora e incorporadora Canopus. O objetivo é captar e pré-selecionar mão-de-obra para a construção de 700 unidades residenciais na Sede de Caucaia.

Conforme a titular da Setem, Laís Sales, “a demanda desta grande construção será encaminhada para os caucaienses. O Sine Municipal está de portas abertas para auxiliar as empresas parceiras que tenham interesse em se instalar em Caucaia.”

Serão construídas inicialmente 360 unidades. Para o gerente comercial e investidor da Canopus Construções, Vital Rocha, é muito relevante a abertura da Prefeitura a investimentos. “Isso é compromisso. E gerar melhoria para a cidade viabiliza emprego e recursos. Este é o passo inicial que ao longo dos anos pode gerar ainda mais empreendimentos.”

A depender da necessidade da empresa, todas as pessoas cadastradas no Sine Municipal podem estar aptas a participar do processo seletivo. “Temos todas as condições em conjunto com os interesses da instituição para pré-selecionar e recrutar”, assegura a secretária.

O Sine Municipal é um espaço de apoio à prestação de serviços da Setem. Foi criado para oferecer oportunidades de trabalho e qualificação profissional a trabalhadores em situação de desemprego e a jovens em busca da primeira experiência profissional.

SERVIÇO

SINE MUNICIPAL

ONDE: rua Coronel João Licinio, 517, Centro.

TELEFONE: (85) 3342.1852.

Com informação da A.I