Parceria viabiliza 70 mil metros quadrados de asfalto para Caucaia

O prefeito Naumi Amorim oficializou nesta quarta-feira (4/7) parceria com a Casa Civil do Governo do Estado e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) para a execução do programa Sinalize em Caucaia. Com isso, o município receberá 70 mil metros quadrados de asfalto, o equivalente a 14 quilômetros, além de sinalização para ruas e avenidas.

A solenidade de assinatura da Ordem de Serviço aconteceu no gabinete de Naumi, no Itambé, e foi acompanhada por secretários e vereadores. “Esse asfalto é um presente muito importante para Caucaia, mas eu digo logo que vamos pedir mais. Queremos chegar aos 200 mil metros quadrados. Caucaia precisa de um olhar diferenciado porque é uma cidade muito grande”, defendeu o prefeito.

Conforme o secretário da Casa Civil, Nelson Martins, a quantidade de asfalto que Caucaia receberá será a maior repassada pelo Governo a um município dentro do Sinalize, cuja finalidade é reduzir o ainda elevado índice de mortalidade dos acidentes de trânsito em zonas urbanas no Ceará (68 em cada 100).

“Noventa por cento das cidades receberam, no máximo, 30 mil metros quadrados de asfalto. O que Caucaia está recebendo (70 mil metros quadrados) é o máximo que o programa permite”, detalhou Nelson Martins, complementando que o Sinalize representa investimento de R$ 100 milhões em todos os 184 municípios cearenses.

Assinado o convênio, iniciam-se imediatamente os estudos para definição das vias que serão asfaltadas. A Prefeitura já tem um levantamento prévio dos pontos que precisam de melhorias emergenciais. Caberá ao Detran definir quais serão beneficiados.

As obras estão orçadas em R$ 2,3 milhões e serão executadas pelo consórcio CE/PAV. O prazo para conclusão das obras é de 40 dias, a contar da data de recebimento da OS. Serão executados serviços de requalificação, conservação e recuperação de vias de trânsito urbanos e rodoviárias, além da implantação de sinalização vertical e horizontal.

“De 2015 pra cá, nós conseguimos diminuir em 30% as mortes nas rodovias estaduais. Queremos fazer o mesmo nas vias em zonas urbanas. O Sinalize é um investimento importante porque de repente, em menos de uma década, a frota de veículos explodiu e nós precisamos reduzir acidentes”, pontuou o superintendente do Detran, Igor Vasconcelos.

Ele acredita que as melhorias vão refletir não somente em indicadores de mobilidade. “As pessoas vão transitar de forma mais ordenada também. Ordenada e segura. Isso vai ter impacto direto na Saúde, que vai gastar menos com pacientes de trauma. Nós vamos mudar a realidade de muitos municípios”, acrescentou.

Com informações Assessoria de Comunicação Prefeitura de Caucaia