Parlamentares articulam pela derrubada do veto ao Refis das pequenas e micro empresas

Mesmo em recesso, deputados e senadores articulam derrubada de veto do presidente Michel Temer sobre o refinanciamento de dívidas para pequenas e microempresas, o Refis, após acordo com o Governo. O deputado Danilo Forte, um dos principais articuladores da pauta na Câmara Federal, está confiante de que o resultado da mobilização será positivo.

Ele defende o estímulo à recuperação dos estabelecimentos de pequeno porte para promover a geração de emprego. “Sabemos que 84% dos empresários cearenses são responsáveis por micro ou pequenas empresas. É inaceitável o Refis só atender aos grandes e não possibilitar que os comerciantes do interior do Ceará, por exemplo, tenham oportunidade de refinanciar as suas dívidas com a União. Incentivar a reinserção desses no mercado é fundamental para o crescimento econômico do Brasil”, diz Forte.

De acordo com os últimos dados publicados pelo Sebrae, os pequenos negócios apresentaram, pelo 8º mês seguido, saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Em novembro, primeiro mês de vigência das novas regras trabalhistas, os empreendimentos de micro e pequeno porte abriram 12,2 mil postos de trabalho formal.

