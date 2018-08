Parque Guadalajara, em Caucaia, tem manhã de serviços nesta sexta

A Prefeitura de Caucaia realiza nesta sexta-feira, 23, uma manhã de serviços voltados à população do Parque Guadalajara, na Grande Jurema. Desde às 8 horas, quem for ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado próximo à praça do Remo, vai ter acesso a diversas atividades promovidas em parceria com as equipes da Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca Carlota de Matos.

Serão ofertados os seguintes serviços: consulta médica, cadastro único, núcleo de mediação de conflitos, vacinação, teste rápido para HIV e sífilis, rastreamento para hipertensão, aula de zumba, massoterapia e serviços de beleza, além de atendimento com psicólogo, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta.

A iniciativa conta com o apoio do Conselho Local de Saúde e reflete o esforço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para descentralizar a atuação da Atenção Primária em Caucaia.

Serviço

AÇÃO SOCIAL NO 5º DISTRITO DE SAÚDE

Quando: 23 de agosto de 2018.

Onde: Cras Guadalajara (rua Sacy, s/n, no Parque Guadalajara).

Com informações da Prefeitura de Caucaia