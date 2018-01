Parte das munições furtadas do Exército é recuperada em Jaguaruana

Compartilhar no Facebook

Uma operação do Exército Brasileiro e da Polícia Civil em Jaguaruana recuperou parte da carga de munições que foi furtada das instalações da 2ª Companhia de Suprimento do município de Maranguape na quinta-feira. O Ministério Público Militar (MPM) informou que foram recuperados 1.400 cápsulas de calibres variados.

Segundo o promotor militar Fernando Teles, agentes do Exército estavam na região realizando investigações com o apoio de policiais civis e localizaram 34 caixas contendo as munições.

Detalha que quatro pessoas foram presas desde o furto, sendo dois militares do Exército e dois civis, um homem e uma mulher. A mulher cumpre prisão domiciliar. Ninguém foi capturado durante a ação em Jaguaruana