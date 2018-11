Participantes da 2ª etapa do Revalida podem consultar locais de prova

Os médicos formados no exterior que participam do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) já podem consultar os cartões de confirmação da inscrição para a segunda etapa do processo no site do Sistema Revalida. O cartão traz informações como horário e local de prova.

Para visualizar o Cartão de Confirmação da Inscrição, é necessário acessar o sistema, clicar no botão “Acompanhe sua Inscrição” e informar CPF e senha cadastrados. Em seguida o participante deve clicar em “Visualizar dados da Inscrição” e no ícone de “check” para imprimir.

A avaliação será aplicada nos dias 17 e 18 de novembro em cinco capitais brasileiras. Nesta etapa, os participantes vão fazer uma Prova de Habilidades Clínicas, que propõe tarefas sobre investigação de história clínica, interpretação de exames complementares, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos e aconselhamento a pacientes ou familiares.

Em Brasília, a prova será aplicada no Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB). Em Curitiba, no Hospital de Clínicas (CHC/UFPR). Em São Luís do Maranhão, no Hospital Universitário Materno Infantil (HU-UFMA). Em Manaus, no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), e, em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas (HC/UFMG).

Revalida

O exame faz parte do processo de revalidação dos diplomas de médicos que se formaram no exterior.

O Revalida é voltado para médicos brasileiros ou estrangeiros em situação legal de residência no Brasil que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão ém território brasileiro.

Para participar da prova é preciso ter diploma médico expedido por instituição de ensino superior estrangeira, reconhecida no país de origem pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, e autenticado pela autoridade consular brasileira.

AGÊNCIA BRASIL