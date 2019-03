Participantes da lista de espera do ProUni têm até esta 4ª para comprovar informações

Posted on

Quem está participando da lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) tem até esta quarta-feira (13) para apresentar a documentação necessária às instituições de ensino superior nas quais pretendem estudar. Após isso, as próprias instituições irão convocar os estudantes para preencher as bolsas de estudo remanescentes.

Todos os estudantes que optaram por participar da lista de espera devem apresentar os documentos que comprovam as informações prestadas na hora da inscrição, sendo ou não selecionados. A documentação necessária está disponível no site do ProUni.

O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais, em instituições privadas de ensino superior, para cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Em contrapartida, o governo oferece isenção de tributos às instituições que aderem ao programa. Os estudantes selecionados podem, também, pleitear Bolsa Permanência e usar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para garantir parte da mensalidade não coberta pela bolsa do programa.

