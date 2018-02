Partidos lançam frente em defesa da candidatura de Lula

Compartilhar no Facebook

Reunidos nesta quarta-feira (7), em Brasília, dirigentes de cinco partidos de centro-esquerda decidiram criar ainda em fevereiro uma frente contra reformas e em defesa do direito de Lula concorrer à Presidência.

Entre os cerca de 20 participantes, estavam, além de petistas, o líder do PDT na Câmara, André Figueiredo (CE), o ex-governador João Capibaribe (PSB), o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) e a presidente do PC do B, Luciana Santos (PE).

A data para lançamento da Frente em Defesa da Democracia e Soberania ainda não foi fixada.

Ao discursar, o senador Roberto Requião (MDB-PR) afirmou que essa será uma frente “contra o veto judicial ao Lula”, além de resistência à reforma da Previdência e à privatização da Eletrobrás.

A reunião foi na sede do PDT em Brasília.

Com informações Folha de S. Paulo