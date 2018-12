Pasep de 2016: no CE, 10 mil servidores públicos tem até o dia 30 para sacar o benefício

O Ceará tem 10.000 servidores públicos que ainda não sacaram o Pasep correspondente ao ano de 2016. Quem não aparecer para receber a grana até o próximo dia 30, ficará sem o dinheiro. O benefício é pago nas agências do Banco do Brasil.

O Superintendente do Banco do Brasil no Ceará, Amauri Aguiar, disse, nesta quarta-feira, 19, em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), que são, pelo menos, R$ 7 milhões do Pasep para 10.400 servidores públicos.

O Pasep ( Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público) é o abono salarial para funcionários públicos que tem características semelhantes às do PIS (Programa de Integração Social), que é pago aos trabalhadores da iniciativa privada.

Acompanhe a entrevista completa no player a seguir: