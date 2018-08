Patriota monta chapa para eleger três deputados estaduais e um federal

O Patriota, que tem como presidente de Honra o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, realiza convenção no próximo sábado, a partir das 9 horas, no Pirata Bar, na Praia de Iracema, em Fortaleza, para oficializar apoio à candidatura do Governador Camilo Santana (PT) à reeleição e a de Cid Gomes (PDT) e Eunício Oliveira (MDB) ao Senado e traça planos para eleger, pelo menos, três deputados estaduais e um deputado federal.

Os cálculos podem transparecer excesso de otimismo, mas na matemática do prefeito Acilon Gonçalves o sonho das vagas no Legislativo Estadual é possível. Hoje, o partido tem como deputado estadual o médico Bruno Gonçalves. O Patriota lançará 69 candidatos e não fará aliança com outros partidos na corrida à Assembleia Legislativa.

Se a sigla somar, pelo menos, 220 mil votos, as três vagas, na avaliação de Acilon, estarão garantidas. E, na disputa à Câmara Federal, uma vaga estará assegurada com 180 mil votos – votação de todos os candidatos do partido ou da coligação. Nesse caso, porém, o Patriota, com 12 candidatos a deputado federal, fará coligação com o PPS, PRTB e PPL.

Integrante do grupo liderado pelo ex-governador Cid Gomes, o prefeito Acilon Gonçalves apoia à candidatura a um novo mandato do governador Camilo Santana. O Patriota estará no palanque de Cid que concorre ao Senado e apoiará, também, a candidatura à reeleição do senador Eunício Oliveira.