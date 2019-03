Posted on

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nessa segunda-feira (25) que há “problema de comunicação” na articulação para a aprovação da reforma da Previdência.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 25 emissoras do Interior do Estado), Carlos Silva traz mais informações. Confira no anexo abaixo: