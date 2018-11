Pauta-Bomba avança no Congresso e pode causar impacto de R$ 259 bilhões para o próximo Governo

O Congresso está armando uma pauta–bomba para o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), que pode chegar a R$ 259 bilhões. As informações são da Folha de S. Paulo.

Esse montante, segundo a publicação, refere-se ao impacto nas contas públicas, nos próximos quatro anos. São dez projetos aprovados ou que avançaram no Congresso em 2018.

Atualmente o Orçamento está sob regência de um teto que impede a expansão de gastos. Mesmo assim os parlamentares vão na direção contrária. A ação, negada pelos parlamentares, parece ser orquestrada para sabotar o próximo governo. Muitos parlamentares também estão insatisfeitos com a não reeleição, que atingiu 51% na Câmara e 85% no Senado.

Nesta semana, os senadores aprovaram o reajuste de 16% nos salários dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), que pode gerar um efeito cascata de até R$ 5 bilhões ao país, pois elevará salários em todas as esferas do serviço público.

Outra medida aprovada foi a Rota 2030, que estabelece incentivos fiscais a montadoras de veículos. O custo anual será de R$ 2,1 bilhões, mas o texto foi alterado para incluir penduricalhos que vão elevar o impacto. Já o benefícios do Reintegra, regime que dá crédito tributário a exportadores, foram ampliados e novos setores foram desonerados. Não há estimativa de custo dessas alterações.