Pavimentação de estrada beneficia turismo de Aquiraz e Pindoretama

O governador Camilo Santana inaugurou, nesta sexta-feira (16), uma pavimentação de 9,8 milhas da rodovia CE-543, que liga Pindoretama à Praia do Batoque, em Aquiraz.

Uma obra é a realização de um sonho antigo das comunidades que vivem como margens da rodovia, que por muito tempo sofimar com a precariedade da estrada. Durante o verão o problema é uma poeira e os buracos, nenhum inverno, um lama também prejudicava o acesso.Para o comerciante José Gilmar, a realidade agora é outra. “Com uma obra, os turistas estão chegando em grande número em Batoque, com mais segurança, uma renda aumentada e nossos carros já não quebram mais”, lembrou o empresário.

Após inaugurar o trecho da estrada em Aquiraz, Camilo Santana e comitiva seguiram para Pindoretama.

Para o governador, além de alavancar o turismo, uma pavimentação da CE 543 vai trazer mais dignidade aos moradores de Aquiraz e Pindoretama. “A região precisava de uma estrada asfaltada, sinalizada, com acesso às praias das duas cidades. Agora os turistas e os principais moradores do mercado, aproveite a maioria dos novos turistas e mais tráfegar com mais segurança “.

O prefeito de Aquiraz, Edson Sá, ressaltou a importância da estrada para uma comunidade do Batoque. “Temos umas das únicas praias nativas do Ceará, um patrimônio cearense que ganhará mais visitantes, aumentando ainda mais o potencial turístico da nossa cidade”.

Segundo Waldemar, prefeito de Pindoretama, inauguração da obra abre uma nova perspectiva para novos empresários invistam na cidade. “Pindoretama já é conhecida como uma cidade da cana, uma nova produção agrícola, e um turismo intenso. Com a estrada, tudo vai melhorar “.

O trecho de serviços de terraplanagem, obras de arte, pavimentação, revestimento, drenagem, sinalização e proteção ambiental. Os trabalhos realizados pela Secretaria do Turismo do Ceará – Setur, com a intervenção do Departamento Estadual de Rodovias – DER. O investimento é de aproximadamente R $ 6 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur.

Participaram do evento em Aquiraz e Pindoretama os deputados estaduais Zezinho Albuquerque, Evandro Leitão, Bruno Gonçalves, Osmar Baquit, Sérgio Aguiar e Elmano de Freitas, além de préfeitos e lideranças da região.

Mais investimentos em Pindoretama

Em Pindoretama, o governador Camilo Santana anunciou mais investimentos: um campinho de futebol, uma brinquedopraça, uma academia de ginástica publica, recursos para calçamento na cidade, autorização para início das ações do programa Sinalize, que realiza melhorias e sinalização de ruas e autorizou uma reforma da Escola Estadual de Ensino Médio da Cidade.

Com informações Governo do Estado do Ceará