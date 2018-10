Pavimentação em trecho da CE-497 será autorizada nesta quinta (04)

Será autorizado, nesta quinta-feira (04), o início da obra de pavimentação da rodovia CE-497, no trecho Itapeim – Boqueirão do Cesário – BR 116, no município de Beberibe, Litoral Leste do estado. A obra, que compreende 32,17 km, terá investimento de R$ 19.864.902,60 e vai garantir um deslocamento mais seguro e impulsionar a economia da região.

No trecho, serão realizados serviços de pavimentação, revestimento asfáltico, drenagem, obras d’arte correntes e especiais, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental.

Serviço

Ordem de serviço da pavimentação da CE-497 (Itapeim – Boqueirão do Cesário – BR 116)

Local: Beberibe

Data: 04/10/2018 (quinta-feira)

Hora: 8h30

Com informações Comunicação do Governo do Estado