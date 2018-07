PCC planeja atacar fóruns de todo o País em busca de armas, afirma polícia

Um recado que vem da Região Sudeste gera um sinal de alerta entre autoridades de segurança pública do Interior do Estado e da Grande Fortaleza. Com base em interceptações telefônicas, a Polícia Civil de São Paulo suspeita que integrantes da facção criminosa PCC estejam planejando uma série de ataques a fóruns pelo País em busca de armas guardadas pela Justiça.

Nas conversas monitoradas, os criminosos falam de ordem dada por chefões do crime para a realização de levantamento de fóruns em todo o território nacional que possam ter estoques de “ferramentas”, maneira como os criminosos chamam as armas.

Como o PCC está em guerra declarada desde 2016 contra facções rivais, como o Comando Vermelho, a polícia acredita que o armamento poderia ser utilizado para equipar integrantes nos estados.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará se antecipou e, como medida preventiva, anunciou que recolhe, sistematicamente, dos fóruns as armas apreendidas e as encaminha para destruição junto ao Exército, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ao longo do ano passado, mais de 6 mil armamentos foram destruídos no Ceará.