PCdoB-CE inicia sessões municipais da Convenção Eleitoral Estadual

O PCdoB-CE esta em pleno processo de realização das sessões municipais, encontros que já fazem parte da convenção eleitoral estadual do Partido. A expectativa é reunir os comunistas em, pelo menos, 100 cidades abrangendo todas as regiões do Ceará.

Com perfil democrático, o PCdoB realiza parte da convenção estadual nos municípios, através destas sessões, debatendo com o coletivo partidário o cenário político e o projeto eleitoral do Partido para o Estado e para o Brasil. Além disso, nesses encontros são escolhidos os delegados e delegadas que representarão as cidades no encontro estadual.

Teresinha Braga Monte, secretária estadual de Organização do PCdoB, destaca a importância de neste cenário de incertezas e ameaças à democracia, reunir o coletivo partidário para debater política. “Além disso, estamos nos preparando para enfrentar este período eleitoral, que acontece a partir do registro das candidaturas, de menos tempo e maior intensidade. Por isso é fundamental o envolvimento dos filiados, militantes e amigos do PCdoB neste processo para garantirmos o êxito o nosso projeto eleitoral”.

Neste final de semana será realizado o encontro de Fortaleza. A sessão municipal acontece no próximo domingo (22), a partir das 9h, na sede do Comitê Estadual do PCdoB (Av. da Universidade, 3199 – Benfica).

Já foram realizadas sessões municipais nas cidades de Cariús, Forquilha e Fortim.

Ainda há cidades definindo as datas de suas sessões municipais.

Calendário de encontros confirmados

Sábado (21)

Jaguaruana, Novo Oriente, Sobral, Icó, Limoeiro do Norte, São Benedito, Crateús, Caucaia, Tianguá, Aracati.

Domingo (22)

Fortaleza, Canindé, Madalena, Iguatu

Segunda-feira (23)

Meruoca

Quarta-feira (25)

Ipuieras, Tejuçuoca

Quinta-feira (26)

Aquiraz, Barro

Sexta-feira (27)

Pacujá, Palmácia

Sábado (28)

Camocim, Cascavel, Solonópole, Ibaretama, Crato, Itapipoca, Itatira, Jaguaretama, Quixeramobim, Juazeiro do Norte, Poranga, Itapiúna

Domingo (29)

Eusébio, Guaiúba, Maracanaú

