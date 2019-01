PDT faz indicativo de apoio a Maia e decisão pode enfraquecer bloco de oposição

O PDT decidiu anunciar apoio à reeleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que é apoiado pelo PSL, do presidente da República, Jair Bolsonaro, e pela maioria dos partidos do Centrão. A decisão segundo o presidente da sigla, Carlos Lupi, foi definido por maioria.

A decisão do partido, do terceiro colocado na eleição presidencial, Ciro Gomes, enfraquece a oposição a Bolsonaro. Lupi disse que o PDT indicou apoio a Maia, mas vai priorizar ainda a conversa com o bloco com PSB e PCdoB. Segundo ele, a aliança com Maia é “amplamente majoritária” na bancada do pedetista na Câmara.

Dirigentes dos partidos devem se reunir na terça-feira para tomar uma posição. Lupi diz que, até lá, o apoio a Maia ainda não está garantido. O partido ainda avalia se corre o risco e se isolar dos outros partidos para apoiar o atual presidente da Câmara.

Os líderes de PDT, PSB e PCdoB/PPL haviam anunciado a formação de um bloco de oposição a Bolsonaro na Câmara, que poderia ser o maior da próxima legislatura com 70 integrantes – o PT, fora do grupo, possui 56. O bloco ainda busca a adesão de outras legendas. O PSL de Bolsonaro tem 52 deputados eleitos.