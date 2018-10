PDT, PSB e PCdoB discutem formar bloco de oposição e incomodam petistas

Lideranças petistas criticaram nesta terça-feira (30) o movimento de partidos de esquerda para articular um bloco de oposição sem o PT no Congresso Nacional. A construção é discutida entre PDT, PSB e PCdoB.

“Eu não acredito que o foco principal desses partidos seja excluir o PT porque acho que estamos vivendo uma situação bem dramática para qualquer ator ser excluído de um processo”, disse, em coletiva de imprensa, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Ela ainda criticou a possibilidade de o movimento ter o objetivo de dar protagonismo a Ciro Gomes (PDT) na liderança da oposição ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. “Acho que não é isso que nos move, o protagonismo da oposição. Tem que nos mover o que nos concilia, o que temos de mais importante que é a resistência.”

Para o deputado José Guimarães (PT-CE), é impossível excluir do bloco o partido que teve 47 milhões de votos no segundo turno da eleição presidencial. “Como é que vão excluir o PT? Eu nunca vi um negócio desse. Acho que essa conversa é de quem está no mundo da lua”, atacou. Mais cedo, ele havia defendido que Haddad encabece a oposição no país. “Esqueça Ciro Gomes”, disparou.

Com informações UOL