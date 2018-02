Pelo menos 26 pessoas presas em festa de Carnaval de facção criminosa responderão por infraçoes

11 adultos e 15 adolescentes vão responder por infraçoes entre as 67 pessoas presas em uma festa de Carnaval que fazia referência a uma facção criminosa neste sábado, 10, no bairro Padre Andrade, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), entre elas, foram registrados atos infracionais por crime contra a paz pública de 15 adolescentes.

Além dos adolescentes, 11 adultos foram indiciados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e corrupção de menores. Na festa, também foi constatado o consumo e venda de bebidas alcóolicas para menores de idade. Segundo informações da Polícia ao Jornal O Povo, drogas também foram comercializadas.

Os procedimentos foram realizados na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), e todos foram levados para delegacia especializada da Polícia Militar. As outras 41 pessoas envolvidas foram ouvidas pela unidade policial e liberadas em seguida.

Com informações do Jornal O Povo