Pente-fino do Governo Federal estima fazer até o fim de 2018, 1,2 milhão de perícias, afirma ministro Alberto Beltrame. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 20 emissoras do Interior do Estado), Sátiro Sales traz mais informações. Confira:

SATIRO SALLES – A tesoura afiada do INSS