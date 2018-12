Pente-fino do INSS corta metade dos benefícios

Posted on

O pente-fino do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nos benefícios por incapacidade cortou metade dos auxílios e das aposentadorias por invalidez desde que começou a ser feito, no segundo semestre de 2016.

Ao todo, foram realizadas 1.182.330 perícias, que resultaram no cancelamento de 651.097 benefícios, o que dá 55,07% do total, ou seja, cinco em cada dez.

Desse montante, 577.375 benefícios foram cortados após a perícia e 73.722 terminaram porque o segurado foi convocado, mas não compareceu ao exame.

Com informações Agora SP