Percentual de consumidores endividados em Fortaleza chega a 71,7%

O percentual de consumidores de Fortaleza endividados cresceu na passagem de fevereiro para março, chegando a 71,7%. Esta é a segunda alta consecutiva, de acordo com a pesquisa Endividamento do Consumidor de Fortaleza, divulgado nessa quinta-feira pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

Apesar do crescimento, a participação de pessoas com dívidas em atraso recuou de 25,4% para 20,6% este mês ante fevereiro. A taxa também ficou menor que o mesmo mês do ano passado, quando atingiu 23%. Outro índice que apresentou melhora foi o comprometimento da renda familiar, que sofreu retração de dois pontos percentuais, indo a 36,2%.