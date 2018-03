“Perímetro Irrigado do Baixo Acaraú será revitalizado” afirma Eunício

O Senador Eunício Oliveira confirmou, durante uma visita que fez na Cidade de Acaraú, que o perímetro irrigado da região do Baixo Acaraú será revitalizado. Uma solicitação Direta do prefeito de Marco, e de toda Região, será prontamente atendida. “É importante esse trabalho de busca de novos recursos para ajudar os municípios do Ceará. A consequência positiva dessa união de forças com o Governo do Estado e também com os prefeitos é o fortalecimento da economia e geração de emprego e renda para os cearenses”, comemorou Eunício Oliveira. A estimativa, segundo os prefeitos da Região, é que para o funcionamento do perímetro irrigado serão necessários R$ 5 milhões com estimativa de geração de 20 mil empregos. A solenidade reuniu os prefeitos de Acaraú – Alexandre Gomes, Jijoca de Jericoacoara – Lindbergh, Pentecoste – João Bosco, Morrinhos – Carlos Bruno, Groaíras – Ueliton Vasconcelos, Marco – Roger Aguiar, Bela Cruz – Osmarzinho, e Itarema – Elizeu Monteiro. Também os vice-prefeitos de Acaraú – Colombo, Pentecoste – Vicente do Zuza, Cruz – e Glaydston Muniz, além dos deputados Moses Rodrigues, Danniel Oliveira, Aníbal Gomes e Manuel Duca.

Itarema

Em visita ao Litoral Oeste, Eunício Oliveira seguiu para Itarema, onde participou de um almoço com várias lideranças da Região. Na ocasião, o presidente do Congresso Nacional defendeu a interiorização dos investimentos do Estado e investimentos em educação. “Por isso temos dado atenção especial à implantação de universidades no Interior do Ceará. Como parlamentar, estaria realizado se pudesse afirmar que em cada canto do nosso Estado, existe um médico formado ou em formação”, afirmou Eunício.