Período chuvoso será longo e acima da média no Ceará em 2018, afirma ‘Profeta da Chuva’

Segundo prognóstico feito “profeta da chuva”, Josué Viana, a quadra chuvosa de 2018 no Ceará será longa e com precipitações acima da média. Os profetas, como são chamados, são um grupo de pessoas que fazem previsões com base em elementos da natureza e, a partir disso, dizem se vai chover acima, dentro ou abaixo da média.

Para seu Josué, o período chuvoso deste ano será como o de 2005, quando o Ceará registrou boas chuvas. Além disso, de acordo com o profeta, o Estado terá as chuvas prolongadas até o início do mês de agosto.

Residente na cidade de Quixadá, interior do Ceará, Josué Viana conta que fez a previsão a partir da observação de astros. Ele observa as nuvens e, com base nos formatos, estima se o ano terá chuvas regulares ou não. Neste ano, o profeta atentou-se para um fenômeno chamado “Ramo de São José”, um desenho que é sinal, conforme Josué Viana, de que ocorrerá muitas chuvas no Estado.

O XXII Encontro dos Profetas da Chuva será realizado neste sábado em Quixadá. Os profetas se encontram em um evento que reúne ainda agricultores, técnicos e curiosos em busca de previsões de como será o período chuvoso no ano.

Com informações do G1 Ceará