Pernambuco: terra do Frevo, do Maracatu e do Tropical Wave

A Terra do frevo e do maracatu, como diz a música aquarela brasileira, imortalizada por Martinho da Vila, também é do Tropical Wave – novo ritmo que une o Brega com a New Wave, criada pelo cantor e compositor Romero Ferro. O ritmo tem movimentado a cena musical de Pernambuco e ganhou o país através das redes sociais . O som traz uma mistura interessante da música genuinamente nordestina com o pop, numa roupagem bem atual.

Ferro vem se estabelecendo no cenário nacional. Sua mais nova música de trabalho “Acabar com a Brincadeira”, segundo o Diário de Pernambuco, foi lançada em São Paulo no ano passado, dentro da programação da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM São Paulo). Na ocasião, ele ficou com o prêmio de melhor música com “Pra Te Conquistar”, concorrendo com nomes como Elza Soares, Pablo Vittar, Duda Beat e Ava Rocha em votação popular.

O single e clipe estão sendo distribuídos pela SOM LIVRE. A canção fará parte do próximo álbum do artista, o segundo da carreira, intitulado Ferro, que deve ser lançado após o Carnaval.

Veja abaixo o clipe de “Acabar com a Brincadeira”