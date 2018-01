Pescadores de Itarema investem na pesca do atum e estado oferece incentivo à atividade

Com o fim do período de pesca da lagosta, os pescadores de Itarema resolveram investir no atum. O Ceará produz 12,5 toneladas de atum por ano, e metade vem da atividade dos pescadores de Itarema. Em todo o estado, a pesca do atum ocupa 800 pescadores.

Segundo Nazion Aguiar, secretário de Turismo, Pesca e Meio Ambiente em Itarema, um projeto do Governo do Estado vai incentivar a construção de embarcações para a pesca do atum. Vão ser 30 barcos em Itarema e Aracati. “Barcos sofisticados, com tecnologia online para que a gente possa fazer o melhor acompanhamento desse pescado. O atum é a maravilha do momento no estado”, explica o secretário.