Peso no bolso: Para 72% dos brasileiros economia piorou

Sete em cada dez brasileiros avaliam que a economia do país piorou nos últimos meses. A insatisfação foi captada por uma pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira. Para 72% dos entrevistados, houve deterioração da situação econômica desde abril. O levantamento foi realizado após a paralisação dos caminhoneiros e a alta do dólar. Há dois meses, a percepção de piora havia sido apontada por 52%.

Somente 6% dos brasileiros declararam na pesquisa terem visto uma melhora do ambiente econômico nese período. O pessimismo com a recuperação da economia cresceu. Hoje 32% acreditam que o quadro vai se deteriorar ainda mais contra 26% que apostam numa reversão. Em abril, o número dos otimistas era maior do que o dos pessimistas.

Neste domingo, o Datafolha mostrou que a rejeição do presidente Michel Temer bateu novo recorde e chegou a 82%. Em abril, a taxa era de 70%.

O mau humor se estendeu também à avaliação da paralisação dos caminhoneiros. Para cerca de 70% dos entrevistados, a greve trouxe mais prejuízos do que benefícios ao país.

A maioria da população (68%) discorda da política de reajuste de preços para os combustíveis. Para esse grupo, o governo deve controlar os preços dos combustíveis e do gás de cozinha. Apenas 26% dizem que a política de preços da Petrobras não deveria ter influência do governo.