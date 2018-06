Pesquisa aponta que cearenses estão mais interessados nas eleições do que na Copa

De acordo com a pesquisa do “Projeto Opina Ceará” feita pelo Instituto Opnus, a maioria da população cearense está mais interessada nas eleições 2018 do que na Copa do Mundo da Rússia.

Segundo o levantamento, 45% dos entrevistados se interessam mais pelas eleições, enquanto 30% estão mais interessados pela Copa do Mundo. Enquanto isso, 22% não está interessado em nenhuma das duas. Não responderam ou não sabem representam 2% da amostra.

Foram realizadas 2.100 entrevistas em todas as regiões do Estado, entre os dia 7 e 12 de junho deste ano. O universo da pesquisa envolve população de 16 anos ou mais. De acordo com o Instituto Opnus, o intervalo de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 2% para mais ou para menos em relação aos resultados encontrados na amostra.

Com informações do Jornal Diário do Nordeste