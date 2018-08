Pesquisa CNI/ Ibope: Sem Lula, Jair Bolsonaro lidera corrida presidencial

Pesquisa realizada pelo Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, aponta que o deputado Jair Bolsonaro (PSL) segue à frente na corrida presidencial num cenário sem o ex-presidente Lula. Bolsonaro aparece com 17% das intenções de voto. Logo em seguida vêm Marina Silva (Rede), com 13%, Ciro Gomes (PDT), com 8%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 6%.

Com o ex-presidente Lula na briga, Bolsonaro fica com 15% e Marina Silva com apenas 7%. Lula lidera a corrida com 33% das intenções de voto. A pesquisa aponta para um grande número de indecisos ou que pretendem anular ou votar em branco para presidente. Segundo o CNI/ Ibope, 59% dos eleitores seguem este padrão, mas 73% desses admitem que podem mudar de opinião.

O Ibope ouviu 2 mil pessoas em 128 municípios do país de 21 a 24 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Vale frisar que a pesquisa foi realizada antes do apoio do Centrão à candidatura de Geraldo Alckmin.