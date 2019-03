Pesquisa da CNDL e SPC Brasil mostra que 64% dos brasileiros vivem no limite do orçamento familiar

No comentário desta segunda-feira (25) o jornalista Carlos Alberto Alencar aborda a pesquisa da CNDL e SPC, que mede o bem estar dos brasileiros. Neste ano, o estudo mostra que 64% dos consumidores vivem no limite do orçamento, enquanto 26% consegue ter reserva de pelo menos 9%. Carlos Alberto comenta diariamente sobre economia e política no Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 25 emissoras do Interior do Estado). Confira o comentário na íntegra no anexo abaixo: