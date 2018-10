Pesquisa Ibope de Boca de urna dá vitória de João Doria (PSDB) por 52% contra 48% de Márcio França (PSB). A pesquisa foi feita hoje com 6.800 pessoas em todo estado e está registrada no TSE com o numero BR-06318/2018 e no TRE com SP- 00714/2018

No Rio de Janeiro, o Ibope prevê a vitória de Wilson Witzel (PSC) por 55% dos votos contra 45% de Eduardo Paes (DEM). A pesquisa entrevistou 2.600 pessoas hoje e está registrada no TSE com o numero-00398/2018 e no TRE RJ: 02363/2018