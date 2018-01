Pesquisa do Datafolha mostra que 57% dos brasileiros querem a pena de morte

O crescimento dos índices de violência está deixando os brasileiros mais radicais nas medidas que devem ser adotadas para combater à criminalidade. Esse sentimento é retratado na mais recente pesquisa do Instituto Datafolha, publicada, nesta segunda-feira, com números sobre o descontentamento da população diante da onda de impunidade. A pesquisa mostra que 57% dos brasileiros são favoráveis à pena de morte.

O índice de pessoas que defendem a pena capital pulou de 47%, em 2008, para 57% nesse último levantamento do Datafolha, o que mostra a inquietação popular com tantos crimes e falta de punição para autores materiais de homicídios, latrocínios e estupros. Dos 57% favoráveis à pena de morte, 61% dos entrevistados estão na faixa etária de 25 a 34 anos

O Datafolha entrevistou 2.765 brasileiros em 192 municípios nos dias 29 e 30 de novembro passado, 39% da população são contrários à punição. Conforme os números da pesquisa, 1% se declarou indiferente, e outros 3% não souberam responder.

O maior percentual de apoio à pena de morte (58%) está as pessoas que ganham até cinco salários mínimo – R$ 4.770. O percentual cai para 51% na faixa dos cinco a dez salários (R$ 9.540) e fica em 42% entre os mais ricos. As mulheres tendem a apoiar menos a punição capital, com 54% de apoio, ante 60% dos homens. Os idosos, acima de 60 anos, são os menos propensos a aceitar a adoção da punição, com 52% de apoio.