Pesquisa do Datafolha revela que 42% das mulheres confessam ter sofrido assédio sexual

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, publicada, neste sábado, revela que quatro em cada dez brasileiras (42%) foram vítimas de abuso sexual. A resposta foi colhida entre as 1.427 mulheres entrevistadas. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais. As informações são da Folha de S. Paulo.

Para especialistas e representantes de grupos feministas, o número não surpreende. Elas dizem, inclusive, que a quantidade real de vítimas deve ser maior, mas que há receio delas de contar e também falta de percepção do que é assédio ou não.

Os dados ligados ao tema costumam variar em diferentes pesquisas. Em estudo feito em 2016 pela organização ActionAid, por exemplo, mostrou um índice ainda maior: 86% das 503 brasileiras entrevistadas já haviam sofrido assédio em público.

De acordo com o levantamento do Datafolha um terço das mulheres (29%) conta ter sido assediada na rua, e um quinto (22%), no transporte público. O trabalho é citado por 15%, a escola ou faculdade, por 10%, e a violência em casa, por 6%. Uma mesma entrevistada pode ter relatado mais de um tipo de assédio.