Pesquisa do Procon destaca variação de até 850% nos preços de presentes para o Dia dos Pais

Presentes para o Dia dos Pais podem apresentar diferença nos preços de até 850%, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon), divulgada nesta quinta-feira, 9. O levantamento apresentou 35 opções entre serviços e produtos para presentear na data que será comemorada no próximo domingo,12.