Pesquisa do Procon Fortaleza nos supermercados da capital aponta elevação de preços

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou, nessa quarta-feira, a segunda pesquisa do ano com preços de alimentos e produtos nos supermercados da capital. O levantamento, realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro, aponta uma elevação de 5,66% no preço médio total dos 60 itens pesquisados.

Em janeiro, a soma desses produtos chegava a R$ 390,25, enquanto em fevereiro o valor médio total subiu para R$ 412,35. Assim como na pesquisa anterior, o Procon realizou o comparativo de preços dos supermercados entre as seis regionais, mais o Centro de Fortaleza. Os preços mais baratos estão na Regional I, onde estão bairros como Barra do Ceará, Jacarecanga e Vila Velha.

Dos 60 produtos pesquisados, 31 itens apresentaram aumento no preço médio e 28 sofreram baixa no preço médio, enquanto que um produto não sofreu alteração. Estão mais caros: cebola, alho, margarina e carnes.