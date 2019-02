Pesquisa MDA: Governo Bolsonaro é aprovado por 38,9% dos brasileiros. Maior preocupação é com saúde e segurança

Uma pesquisa do Instituto MDA, contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada, nesta terça-feira, 26, mostra que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) é avaliado como ótimo ou bom por 38,9% da população. Essa é a primeira pesquisa de avaliação do governo após a posse, no dia primeiro de janeiro, do presidente Bolsonaro.



A pesquisa aponta, também, que entre os maiores problemas citados pelos brasileiros, estão saúde (43,3%) e segurança pública (34,3%). De acordo com os números da pesquisa, 41,7% acreditam que os serviços de saúde irão melhorar, enquanto, para 53,31%, a segurança vai melhorar. E, entre os brasileiros, 51,3% acreditam que haverá mudanças na geração e empregos.

O Instituto MDA ouviu, entre os dias 21 e 23 fevereiro, 2.002 pessoas em 137 municípios de 25 unidades federativas nas cinco regiões do país. A pesquisa tem uma margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Ou seja, a probabilidade de a pesquisa retratar a realidade é de 95%.

Quanto à avaliação do Governo, 29% consideram a gestão Bolsonaro como ruim e, para 19%, péssima. Entre os entrevistados, 13,1% não souberam opinar sobre o tema. A pesquisa mediu, ainda, outros parâmetros nas entrevistas, como o desempenho individual do presidente Jair Bolsonaro, ministros, governadores e prefeitos, além de expectativas futuras.



AVALIAÇÃO PESSOAL DO PRESIDENTE BOLSONARO

Aprovam: 57,5%

Desaprovam: 28,2%

Não sabe/não respondeu: 14,3%

Segundo a pesquisa, 82,7% dos entrevistados afirmam ter votado em Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado. Destes, 70,4% estão satisfeitos com o voto, enquanto 15,9% estão muito satisfeitos. Outros 7,6% se declararam arrependidos.



Na avaliação de 55,4% dos entrevistados, o governo do presidente está sendo melhor do que o de Michel Temer (MDB). Para 24,3% está sendo igual, e para 8,7%, pior. Em relação ao governo de Dilma Rousseff (PT), 55,9% acreditam que Bolsonaro está se saindo melhor. Por outro lado, 19,4% acham que está pior, e 14,5% acham que está igual.

Os entrevistados foram perguntados, também, sobre expectativa em relação à atuação do governo nas diferentes áreas e deram as seguintes respostas:

Emprego

Vai melhorar: 51,3%

Vai piorar: 17,2%

Vai ficar igual: 28,7%

Renda mensal

Vai aumentar: 33,8%

Vai diminuir: 9,6%

Vai ficar igual: 51,2%

Saúde

Vai melhorar: 41,7%

Vai piorar: 19,2%

Vai ficar igual: 36%

Educação

Vai melhorar: 47,2%

Vai piorar: 15,6%

Vai ficar igual: 34,8%

Segurança pública

Vai melhorar: 53,3%

Vai piorar: 17,5%

Vai ficar igual: 26,3%

Questionados se Bolsonaro tem condições de unificar os brasileiros, 40,5% disseram que sim, mas 21,6% disseram acreditar que ele acirrará a separação política entre as pessoas. Para 18,1%, a atuação dele não vai alterar a situação

.

Segundo os entrevistados, os principais desafios do atual governo são:



Saúde: 42,3%

Segurança: 34,3%

Educação: 31,6%

Corrupção: 29,2%

Emprego: 23,7%

Economia: 14,3%

Combate à pobreza: 13,3%

Meio Ambiente: 1,5%

Saneamento: 1%

Energia: 0,9%

Transporte: 0,8%