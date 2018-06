Pesquisa mostra que 21% dos brasileiros acreditam que o Brasil vencerá a Copa 2018

O empate da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2018 deixou os torcedores mais pessimistas. Em uma pesquisa feita pela Viva Real, empresa do Grupo ZAP, mostra que apenas 21% dos brasileiros acreditam que o Brasil será campeão. Para 52%, o resultado ainda está indefinido, sem ter certeza se ganhará ou não, e os outros 26% demonstram pessimismo, pois têm certeza que a seleção não ganhará. O levantamento foi realizado em todo país e contou com 2.520 respondentes.

A pesquisa mostra que, entre os indecisos, 70% não conseguem saber se o Brasil chegará a final. Já outros 27% acreditam que a seleção brasileira estará entre as equipes finalistas e 4% seguem com opinião negativa, que “certamente não chegará na final”.

Já para os torcedores que não acreditam na conquista do Brasil, 65% seguem certos de que a seleção não chegará na final. Já 28% não possuem a certeza que a seleção chegará ou não, e apenas 6% se mostraram positivos ressaltando que certamente chegará na final.

Para finalizar, a pesquisa mostrou que 76% dos brasileiros irão assistir aos jogos da seleção brasileira em casa. Os outros lugares preferidos para assistir aos jogos do Brasil são: casa de familiares (24%), trabalho (23%), casa de amigos (21%), em bares (14%) e restaurantes (5%).

Com informação do Jornal Extra