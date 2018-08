Pesquisa mostra que 65,6% não votariam em Lula preso

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, com exclusividade para o BR 18, mostra que 65,6% dos eleitores não votariam no ex-presidente Lula, que encontra-se preso na sede da Policia Federal, em Curitiba, Já outros 34,4% dos entrevistados declararam que, mesmo com o ex-presidente atrás das grades,votariam nele.

Conforme o levantamento, o percentual dos que não votariam em Lula preso é praticamente o mesmo entre homens e mulheres. A maior resistência ao petista estão no Sul (77,1%), Norte/Centro-Oeste (77,1%) e Sudeste (69,3%). No Nordeste, 49,4% não votariam em Lula.

Entre os universitários, 80,1% não dariam seu voto ao ex-presidente; os de ensino médio (67,4%) do que tem ensino fundamental (54,5%). Foram ouvidos 2.002 eleitores em 168 municípios de 26 Estados e no Distrito Federal, entre os dias 9 e 13 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE sob o nº BR-02891/2018.

Com BR 18