Pesquisa: Procon identifica diferença de até 150% em produtos consumidos na Páscoa em Fortaleza

Realizada entre os dias 20 e 23 de março, a pesquisa de preços foi realizada em supermercados de todas as regiões de Fortaleza, em mercados públicos de Messejana, Mercado dos Peixes, no Mucuripe, e São Sebastião.

A maior variação foi encontrada no preço do peixe arabaiana, que pode sair até com 150% de diferença entre o estabelecimento mais barato e o mais caro, indo de R$ 12 a R$ 30, o quilo. Entre os vinhos, o Quinta do Morgado (750ml) apresenta a maior variação e é vendido de R$ 10,79 a R$ 19,90, uma diferença de 84,43%.