Pesquisadora da FGV profere palestra sobre mulheres e política

O Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Fortaleza traz a Fortaleza a pesquisadora da Fundação Getulio Vargas e da Facamp Lígia Pinto, para falar sobre mulheres e política, abrindo a visão sobre nosso sistema político, como as mulheres participam e como poderiam participar mais e melhor.

O evento, exclusivo para o público feminino, ocorrerá na próxima segunda-feira (03), às 18h no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), na Rua Barão de Studart, 1980.

Coordenadora do Centro de Pesquisas em Políticas, Gênero e Identidade da FGV, Lígia Pinto apresentará algumas das iniciativas do Grupo Mulheres do Brasil no sentido de enriquecer esse caminho, esse debate e encontrar soluções viáveis para implementação.

Serviço:

Palestra Mulheres e Política

Dia: 03 de setembro (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Auditório da Fiec

Entrada franca

Com informação da A.I