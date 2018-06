Pesquisas mostram que 46% das mulheres não definiram candidato

O eleitorado feminino terá um peso decisivo na definição do próximo presidente da República. No pleito de 7 de outubro, 52% do eleitorado é composto de mulheres — mais de 77 milhões de votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Observadores alertam que os candidatos que pretendem chegar ao segundo turno na disputa presidencial precisam conquistar o interesse delas. As informações são do Correio Braziliense.

As pesquisas eleitorais mostram um cenário incerto: 46% das mulheres ainda não sabem em quem votar. O índice é menor para os homens: 25%. Elas poderão decidir o próximo pleito.

A pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade de Brasília (UnB) Lia Zanotta Machado acredita que a maior lacuna é o de candidatos capazes de atender às necessidades das mulheres. “Essa parcela do eleitorado não é um segmento uniformizado. Em função disso, terão muitas perspectivas diferentes. Estarão presentes eleitoras progressistas e conservadores, de diferentes classes sociais. Temos que pensar, sobretudo, sobre igualdade de gênero. As mulheres cada vez mais estão defendendo seus direitos”, explica.

Representação