Prefeitura de Palhano, na região do Vale do Jaguaribe suspendeu as aulas da rede pública por oito dias. Segundo a secretaria de educação, as estradas estão deterioradas por conta das chuvas no município.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Cid Ferreira, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!