Petrobras anuncia queda no preço do gás de cozinha

A Petrobras anunciou nessa quarta-feira, que reduziu em 4,4% o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para embalagens de até 13 quilos, utilizado em residências. A partir desta quinta-feira, o preço em refinaria será de R$ 22,13, frente ao valor de R$ 23,10 estipulado em janeiro.

A estatal passou a fazer ajustes trimestrais para o gás de cozinha de 13 quilos em janeiro deste ano, com objetivo de suavizar os repasses da volatilidade dos preços do mercado internacional ao bolso do brasileiro.

A empresa tomou a decisão para se adequar ao disposto na Resolução 4/2005 do Conselho Nacional de Política Energética, que reconhece como de interesse da política energética nacional a prática de preços diferenciados para a comercialização do GLP de uso residencial. Para a gasolina e o diesel, a política da estatal continua sendo de ajustes diários.