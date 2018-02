Petrobrás anuncia redução do gás industrial e comercial

A Petrobras decidiu reduzir em 4,6 por cento o preço médio de comercialização às distribuidoras do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) destinado a usos industrial e comercial, a partir da terça-feira, informou a empresa em comunicado nesta segunda-feira.

“A alteração mostra-se necessária devido à queda das cotações internacionais do produto, que reflete a proximidade do fim do inverno na Europa, com o consequente arrefecimento da demanda pelo derivado”, disse a Petrobras em nota.

Com informações Reuters