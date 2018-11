Petrobras aprova cessão de participação em campos de petróleo

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a cessão de sua participação total em 34 campos de produção terrestres localizados na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, para a empresa 3R Petroleum. O valor total da transação é de US$ 453,1 milhões.

Segundo a Petrobras, todas as concessões são 100% Petrobras, com exceção dos campos de Cardeal e Colibri onde a Petrobras detém 50% de participação, tendo a Partex como operadora com 50% de participação, e os campos de Sabiá da Mata e Sabiá Bico-de-Osso onde a Petrobras tem 70% de participação, tendo a Sonangol como parceira e operadora com 30% de participação.

A 3R Petroleum passará a operar os ativos a partir do fechamento da transação, que está sujeita à assinatura dos contratos, ao cumprimento das condições precedentes previstas no contrato de compra e venda e eventual direito de preferência. As 34 concessões são campos maduros em produção há mais de 40 anos.

A Petrobras também assinou com a Perenco os contratos para a cessão da participação total da Petrobras nos campos de Pargo, Carapeba e Vermelho, o chamado Polo Nordeste, localizados em águas rasas na costa do estado do Rio de Janeiro.

O valor da transação é de US$ 370 milhões. A Perenco passará a operar os ativos a partir do fechamento da transação.

A companhia lembra que os dois contratos fazem parte do Programa de Parcerias e Desinvestimentos da Petrobras, estando alinhada ao Plano de Negócios e Gestão 2018-2022, que prevê a contínua gestão de portfólio, com foco em investimentos em águas profundas no Brasil.

Com informações Agencia Brasil