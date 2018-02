Petrobras aumenta preços do diesel e gasolina nas refinarias

Compartilhar no Facebook

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 2, aumento de 0,6% do preço do diesel e elevação de 0,5% no preço da gasolina comercializados nas refinarias. Os reajustes serão válidos a partir de amanhã, 3 de fevereiro.

Isso não significa necessariamente que o aumento chegará ao consumidor final na bomba. Os postos são livres para aplicar ou não o reajuste, e na porcentagem que desejarem.

A estatal anunciou, nessa quinta-feira, 1º, estabilidade no preço do diesel e aumento de 0,8% no preço da gasolina comercializados nas refinarias. Os reajustes eram válidos a partir de hoje.

A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho de 2017. Pela nova metodologia anunciada, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente.

Desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina comercializado nas refinarias acumula alta de 22,9% e, o do diesel, valorização de 23,53%.