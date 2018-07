PF combate divulgação de pornografia infantil pela internet no CE

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira, 18, dez mandados de busca e apreensão no combate à pornografia infantil na internet, sendo sete em Fortaleza e três em Viçosa/CE.

Cerca de 36 policiais participaram da operação. Nos locais foram apreendidas mídias. Todo o material recolhido passará por perícia para averiguar o conteúdo de suas informações.

Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de posse e compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, com penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente que variam de 1 a 6 anos de reclusão.

Os crimes de pedofilia são caracterizados por possuir, armazenar ou transmitir por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, além do uso da internet para transmitir esse conteúdo.

*Com informação da Polícia Federal do Ceará