PF do Ceará deve ser comandada por delegado que coordenou segurança de Bolsonaro

O delegado federal que coordenou a equipe de segurança do presidente Jair Bolsonaro (PSL) após o segundo turno das Eleições de 2018, Alexandre Ramagem Rodrigues, pode ser anunciado como superintendente regional da Polícia Federal no Ceará nos próximos dias.

Caso haja confirmação da nomeação, o delegado ficará no lugar de Vanessa Gonçalves Leite de Souza, que é a primeira mulher a ocupar a Superintendência da PF no Estado desde 1965, a criação do Órgão.

A sua saída já foi oficializada. Vanessa assumirá agora, em Brasília, a direção da Academia Nacional de Polícia (ANP) da Diretoria de Gestão de Pessoal da Polícia Federal.

Já Ramagem, caso confirmado, será o 24ª dirigente da história da PF no Ceará. Ele trabalhou fazendo a segurança de Bolsonaro de 29 de outubro do ano passado, desde a eleição, até a posse, em 1º de janeiro.