A Polícia Federal realizará, a partir das 10h, desta quinta-feira (14/02), a incineração de duas toneladas de drogas, sob forte escolta policial. A incineração tem autorização da Justiça, acontecerá na região metropolitana de Fortaleza e contará com a presença de representantes do Ministério Público (MP) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Com informações do correspondente do Jornal Alerta Geral, Wellington Lima.